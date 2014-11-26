В Сланцевской школе №2 произошла потасовка между учителем и учеником

В Администрации Ленинградской области попросили воздержаться от однозначных оценок действий участников инцидента.

Накануне в Сланцевской школе №2 на камеру попала драка учителя и ученика. Видеозаписью потасовки поделились в группе "ВКонтакте" "Сланцы – не тапки", что стало причиной для дискуссий о правомерности действий учителя в комментариях под записью. Позже на ситуацию отреагировали в администрации района.

В пресс-службе управления Ленинградской области попросили не вешать ярлыки на участников инцидента, а прежде всего – оценивать объективные условия возникновения конфликта.

Задача органа управления образованием – оказать обеим сторонам необходимую помощь, помочь педагогическому коллективу школы в профилактике кризисов. И это будет сделано. Маргарита Щербакова, замглавы администрации Сланцевского района

О реакции администрации школы ничего пока что не известно. По данным издания 47news.ru, на месте происшествия работает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее мы рассказывали, что полиция нашла школьников, ставших героями фейка о банде мигрантов в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Сланцы – не тапки