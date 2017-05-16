Полиция нашла школьников, ставших героями фейка о банде мигрантов в Петербурге

Выяснилось, что драка произошла несколько месяцев назад из-за девушки.

Накануне следственными органами СК России было заведено уголовное дело о хулиганстве из-за опубликованного видео в одном из Telegram-каналов. "Новость" гласила, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодёжные банды мигрантов, которые терроризируют местное население. Сообщение было проиллюстрировано коротким роликом драки двух молодых людей и фотографией подростка, который держит в руках предмет, похожий на пистолет.

В полиции начали проверку. Найти школьников удалось быстро, оказалось, что все они — жители Санкт-Петербурга. Более того, драка произошла три месяца назад между друзьями из-за девушки. Сейчас инцидент исчерпан. Всплывший же ролик стал не поводом для гордости, обернувшись лишь неприятностями.

"Полиция города периодически сталкивается с подобными "сенсациями", которые на поверку оказываются 100-процентными фэйками, запущенными в погоне за хайпом и ростом подписчиков. Оба участника драки и "модель с пистолетом" вчера вечером уже пообщались с инспекторами по делам несовершеннолетних" пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Школьники сообщили полицейским, что уже давно "проехали" этот инцидент и продолжают дружить. Третий их друг также принёс в полицию игрушечный пистолет, с которым он позировал на фотографии. Каким образом снятые видео и фото попали в интернет, ребята ответить не смогли. Результаты полицейского расследования будут переданы в следственные органы СК России.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге зампреда комитета по инвестициям подозревают в получении крупной взятки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области