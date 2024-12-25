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В ПВЗ в Мурино сотрудница маркетплейса напала на женщину
Сегодня, 14:57
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В ПВЗ в Мурино сотрудница маркетплейса напала на женщину

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По словам пострадавшей, работница распылила ей в лицо содержимое перцового баллончика.

Полицейские Всеволожского района проводят проверку по факту конфликта в пункте выдачи заказов маркетплейса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 5 января поступило сообщение от 47-летней женщины о том, что в доме 19 по улице Шувалова в Мурино на нее напала сотрудница маркетплейса. По словам пострадавшей, работница распылила ей в лицо содержимое перцового баллончика. 

В настоящее время приняты меры к установлению и задержанию второй участницы конфликта.

Ранее на Piter.TV: задержана виновница конфликта в ПВЗ на Брянцева. 

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт в пвз, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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