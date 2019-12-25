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После конфликта в парикмахерской в Кингисеппе клиента похитили и избили
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После конфликта в парикмахерской в Кингисеппе клиента похитили и избили

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При этом у похищенного не нашли телесных повреждений.

В парикмахерской в Кингисеппском районе Ленобласти между сотрудником и клиентом произошел конфликт, после которого последнего вывезли в лес и избили. Об этом пишет 78.ru. 

К правоохранителям 45-летний потерпевший обратился 22 декабря. По словам мужчины, у него случилась перепалка с парикмахером из-за стоимости стрижки в 1,5 тыс. рублей. 

В результате трое злоумышленников насильно посадили клиента в машину и вывезли в лесополосу, где раздели и избили. Позже пострадавшего отвезли обратно. 

Все "похитители" опровергли слова жертвы, их отпустили под обязательство о явке. При этом у похищенного не нашли телесных повреждений. 

Ранее мы рассказывали о том, что избиение фельдшера в Шушарах обернулось уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кингисепп, похищение человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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