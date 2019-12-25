После конфликта в парикмахерской в Кингисеппе клиента похитили и избили

При этом у похищенного не нашли телесных повреждений.

В парикмахерской в Кингисеппском районе Ленобласти между сотрудником и клиентом произошел конфликт, после которого последнего вывезли в лес и избили. Об этом пишет 78.ru.

К правоохранителям 45-летний потерпевший обратился 22 декабря. По словам мужчины, у него случилась перепалка с парикмахером из-за стоимости стрижки в 1,5 тыс. рублей.

В результате трое злоумышленников насильно посадили клиента в машину и вывезли в лесополосу, где раздели и избили. Позже пострадавшего отвезли обратно.

Все "похитители" опровергли слова жертвы, их отпустили под обязательство о явке. При этом у похищенного не нашли телесных повреждений.

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Фото: Piter.TV