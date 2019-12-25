Драка на улице Дыбенко обернулась уголовным делом
В Невском районе Петербурга произошел конфликт, переросший в драку. По данным МВД России, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

В полицию 12 апреля поступила информация о перепалке на улице Дыбенко. На месте задержали 29-летнего местного жителя, который нанес телесные повреждения мигранту 45 лет. Пострадавший потерял сознание, его госпитализировали в больницу. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: молодой житель Всеволожска сломал нос фельдшеру скорой помощи. На Октябрьском проспекте поймали 22-летнего оператора станков, работающего на заводе. 

Фото: Piter.TV 

