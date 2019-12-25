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Студента подозревают в нападении на женщину в магазине на Купчинской улице
Сегодня, 12:22
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Студента подозревают в нападении на женщину в магазине на Купчинской улице

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Женщине понадобилась помощь медиков: у нее обнаружили химический ожог глаз и дыхательных путей.

Полиция Фрунзенского района Петербурга проводит проверку по факту инцидента в магазине на Купчинской улице. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как рассказали в МВД России, 21 июля в дежурную часть обратилась 24-летняя сотрудница проверяющей организации и сообщила о том, что во время контрольной закупки неизвестный распылил перцовый баллончик ей в лицо и скрылся. Женщине понадобилась помощь медиков: у нее обнаружили химический ожог глаз и дыхательных путей. После лечения пострадавшая была отпущена на амбулаторное лечение. 

На следующий день по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего студента. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали зачинщика драки в хостеле на улице Марата. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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