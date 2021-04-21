Директор подрался с посетителем продуктового магазина на Бухарестской

Мужчина агрессивно отреагировал на то, что его попросили вернуть товар.

Конфликт между директором продуктового магазина на Бухарестской и посетителем днем 20-го апреля попал на видео. По предварительным данным, мужчина хотел украсть товар. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Директор магазина заподозрил, что двое посетителей положили шампуни и мыло к себе в карманы, после чего попросил их вернуть товар. Замечание спровоцировало конфликт. Злоумышленник выронил шампуни, распылил перцовый газ, после чего скрылся.

Руководитель "Пятерочки" обратился в полицию Фрунзенского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что футбольный болельщик ударил ножом жителя Невского района из-за замечания за шумное поведение.

Видео: Piter.TV