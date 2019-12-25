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Конфликт в кафе на Сенной площади обернулся уголовным делом
Сегодня, 11:29
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Конфликт в кафе на Сенной площади обернулся уголовным делом

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В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские задержали мужчину после конфликта в кафе на Сенной площади в Адмиралтейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Было установлено, что 13 сентября 45-летний злоумышленник, находясь в заведении общепита в состоянии алкогольного опьянения, взял со стола нож и стал размахивать им, пытаясь нанести удар другому посетителю. Потерпевший обратился к правоохранителям с заявлением, медицинская помощь ему не потребовалась. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: адмиралтейский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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