Конфликт в кафе на Сенной площади обернулся уголовным делом

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские задержали мужчину после конфликта в кафе на Сенной площади в Адмиралтейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Было установлено, что 13 сентября 45-летний злоумышленник, находясь в заведении общепита в состоянии алкогольного опьянения, взял со стола нож и стал размахивать им, пытаясь нанести удар другому посетителю. Потерпевший обратился к правоохранителям с заявлением, медицинская помощь ему не потребовалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на Piter.TV: во время конфликта в баре на проспекте Просвещения рецидивист открыл стрельбу.

Фото: пресс-служба МВД России