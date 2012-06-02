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Конфликт со стрельбой в деревне Оржицы обернулся уголовным делом
Сегодня, 8:58
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Конфликт со стрельбой в деревне Оржицы обернулся уголовным делом

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Стрелок самостоятельно пришел к полицейским для разбирательства, его задержали.

По факту конфликта со стрельбой в деревне Оржицы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 3 августа в полицию Ломоносовского района поступила информация о драке и стрельбе. На месте правоохранители установили, что 38-летний мужчина поссорился с пьяной компанией. Он, желая припугнуть оппонентов, выстрелил в воздух из травматического пистолета и уехал со своими друзьями. 

Стрелок самостоятельно пришел к полицейским для разбирательства, его задержали. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция разыскивает стрелка по окнам на Ветеранов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: конфликт, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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