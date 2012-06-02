Конфликт со стрельбой в деревне Оржицы обернулся уголовным делом

Стрелок самостоятельно пришел к полицейским для разбирательства, его задержали.

По факту конфликта со стрельбой в деревне Оржицы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 3 августа в полицию Ломоносовского района поступила информация о драке и стрельбе. На месте правоохранители установили, что 38-летний мужчина поссорился с пьяной компанией. Он, желая припугнуть оппонентов, выстрелил в воздух из травматического пистолета и уехал со своими друзьями.

Стрелок самостоятельно пришел к полицейским для разбирательства, его задержали.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция разыскивает стрелка по окнам на Ветеранов.

Фото: Piter.TV