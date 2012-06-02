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Полиция разыскивает стрелка по окнам на Ветеранов
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Полиция разыскивает стрелка по окнам на Ветеранов

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На месте обнаружили три сквозных отверстия от выстрела из пневматического пистолета.

Полицейские Кировского района разыскивают стрелка по окнам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 4 августа к правоохранителям обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о том, что в стекло ее квартиры в доме на проспекте Ветеранов выстрелил неизвестный. На месте обнаружили три сквозных отверстия от выстрела из пневматического пистолета. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к установлению и задержанию стрелка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Оржицы произошел пьяный конфликт со стрельбой. 

Фото: Piter.TV

Теги: проспект ветеранов, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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