Полиция разыскивает стрелка по окнам на Ветеранов

Полицейские Кировского района разыскивают стрелка по окнам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 4 августа к правоохранителям обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о том, что в стекло ее квартиры в доме на проспекте Ветеранов выстрелил неизвестный. На месте обнаружили три сквозных отверстия от выстрела из пневматического пистолета.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к установлению и задержанию стрелка.
Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Оржицы произошел пьяный конфликт со стрельбой.
Фото: Piter.TV
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