Сопровождавшая съемочную группу телеканала адвокат пострадала в частной клинике на Московском проспекте

Вечером 13 ноября полиция Московского района зарегистрировала сообщение о конфликтной ситуации, произошедшей в частной медицинской клинике, расположенной на Московском проспекте. Инцидент возник между посетителями клиники, медицинским персоналом и представителями региональной телевизионной группы, проводящей съёмки, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате конфликта травмы пальцев руки получила сопровождающая журналистов адвокат, представлявшая интересы одного из пациентов заведения. Сообщается, что травма была нанесена одним из пациентов, который схватил женщину за руку.

Следственными органами проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех деталей происшествия.

Фото: Piter.TV