Неудавшийся угонщик случайно поджег автомобиль на стоянке у магазина в Парголово

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества").

В понедельник, 11 ноября, в 3:29, в полицию поступила информация о возгорании транспортного средства на парковочной площадке близ магазина в посёлке Парголово, расположенного по адресу: улица Федора Абрамова, дом 8. Владелец машины отсутствовал на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Осмотр показал, что салон автомобиля частично выгорел. Через короткий промежуток времени полицейский наряд обнаружил неподалеку 54-летнего безработного гражданина, подозреваемого в причастности к инциденту.

Установлено, что подозреваемый проник внутрь припаркованного Renault Logan с целью его похищения, однако из-за неудачной попытки завести автомобиль воспламенилась электропроводка внутри салона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что житель Уфы подозревается в махинации с земельными участками на территории Петербурга.

Фото: Piter.TV