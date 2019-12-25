Житель Уфы подозревается в махинации с земельными участками на территории Петербурга

Подозреваемый взят под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В результате проведённых оперативно-розыскных действий сотрудниками ГУ МВД РФ в ходе служебной поездки в город Уфа был задержан 37-летний житель Башкортостана, подозреваемого в совершении мошеннических действий на территории Петербурга. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что в мае текущего года обвиняемый, находясь вблизи дома №126 на улице Савушкина, путём введения потерпевшего в заблуждение пообещал приобрести земельные участки по заниженной цене и завладел суммой в размере 432 тыс. рублей, принадлежавших петербуржцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("мошенничество"). Подозреваемый взят под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление возможных аналогичных случаев противоправной деятельности указанного лица.

Фото: Piter.TV