Во время конфликта в Кудрово семиклассник начал угрожать сверстнику ножом
Сегодня, 11:26
Личность агрессора установили, информация о происшествии передана в следственные органы.

Правоохранители разбираются в конфликте сверстников с ножом в Кудрово. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию Всеволожского района 30 сентября обратился 43-летний местный житель. По словам мужчины, 21 сентября в квартире дома по Европейскому проспекту 14-летний подросток угрожал его сыну, ученику седьмого класса. Напавший приставил к шее потерпевшего кухонный нож. 

Личность агрессора установили, информация о происшествии передана в следственные органы. 

Ранее мы рассказывали о том, что у ресторана на Васильевском острове произошла драка из-за оплаты счета. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

