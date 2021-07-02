Во время конфликта в Кудрово семиклассник начал угрожать сверстнику ножом

Личность агрессора установили, информация о происшествии передана в следственные органы.

Правоохранители разбираются в конфликте сверстников с ножом в Кудрово.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию Всеволожского района 30 сентября обратился 43-летний местный житель. По словам мужчины, 21 сентября в квартире дома по Европейскому проспекту 14-летний подросток угрожал его сыну, ученику седьмого класса. Напавший приставил к шее потерпевшего кухонный нож.

Личность агрессора установили, информация о происшествии передана в следственные органы.

Фото: Piter.TV