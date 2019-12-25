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На детской площадке в Ленобласти между женщинами произошел конфликт с "перцовкой"
Сегодня, 16:57
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На детской площадке в Ленобласти между женщинами произошел конфликт с "перцовкой"

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Перепалка началась после ссоры их детей.

Следственный отдел по Мурино СУ СК РФ по Ленобласти проводит доследственную проверку по информации о конфликте между жительницами деревни Осельки Всеволожского района, который возник после ссоры детей. 

Отмечается, что в ходе перепалки одна из женщин распылила содержание перцового баллончика в сторону оппонентки. 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и ответственных должностных лиц.

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: на Заневском проспекте задержан агрессивный владелец собаки с "перцовкой" и "травматом". 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: конфликт, осельки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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