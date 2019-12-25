На детской площадке в Ленобласти между женщинами произошел конфликт с "перцовкой"

Перепалка началась после ссоры их детей.

Следственный отдел по Мурино СУ СК РФ по Ленобласти проводит доследственную проверку по информации о конфликте между жительницами деревни Осельки Всеволожского района, который возник после ссоры детей.

Отмечается, что в ходе перепалки одна из женщин распылила содержание перцового баллончика в сторону оппонентки.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и ответственных должностных лиц. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти