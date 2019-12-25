На Заневском проспекте задержан агрессивный владелец собаки с "перцовкой" и "травматом"

Вечером в понедельник, 18 ноября, полиция получила сообщение о происшествии на Заневском проспекте, где произошёл конфликт между мужчиной и женщиной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 49-летний мужчина, выгуливавший свою собаку, агрессивно отреагировал на замечания по поводу поведения его питомца. Он использовал перцовый баллончик, направив струю газа в лицо 44-летней женщине, а затем произвел несколько выстрелов из травматического оружия в воздух.

Владельца собаки задержали и доставили в полицейский участок, где в отношении него был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). У мужчины конфисковали травматический пистолет и газовый баллончик. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за намеренное нанесение среднего ущерба здоровью. Пострадавшая женщина, получив медицинскую помощь, была отпущена домой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносове вымогали деньги у похищенного старшеклассника.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти