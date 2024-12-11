Пятеро петербуржцев подрались с охраной дома на Арцеуловской аллее

Дебоширов привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта с охраной дома, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района 26 января поступила информация о драке около парадной дома 21 по Арцеуловской аллее. На месте были задержаны пятеро местных жителей, их доставили в отдел для разбирательства.

Предварительно, на закрытой территории во дворе у задержанных возник конфликт с охраной дома. Дебоширов привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что разыскивается напавший на водителя "скорой" в Приморском районе.

Фото: Piter.TV