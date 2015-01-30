В ресторане быстрого питания на Испытателей побили иностранных студенток

Пострадавшие впоследствии обратились к медикам, которые диагностировали у них синяки и ссадины.

Во вторник, 7 октября, в правоохранительные органы Приморского района Петербурга обратились две иностранные студентки 24 и 26 лет, проходящие обучение в местном вузе. Они заявили о произошедшем конфликте с группой молодых людей, который произошёл в ресторане быстрого питания, расположенном на проспекте Испытателей, 27. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Девушки пояснили, что незнакомые молодые люди вступили с ними в ссору, результатом которой стали физические увечья, после чего злоумышленники покинули место происшествия. Пострадавшие впоследствии обратились к медикам, которые диагностировали у них синяки и ссадины.

Следственные органы приступили к проведению мероприятий, направленных на установление личностей виновных и привлечение их к ответственности.

