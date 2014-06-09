  1. Главная
Конфликт на парковке ТЦ на проспекте Энгельса обернулся уголовным делом
Сегодня, 10:25
На месте задержали четверых мужчин в возрасте от 34 до 42 лет, находившихся в состоянии опьянения.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта на стоянке торгового центра в Выборгском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 25 октября в полицию поступили сведения о драке на проспекте Энгельса. На месте задержали четверых мужчин в возрасте от 34 до 42 лет, находившихся в состоянии опьянения. 

Потасовка случилась на почве неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: дорожный конфликт между водителями Mercedes и Kia на Выборгском шоссе закончился дракой. 

Фото: Piter.TV

