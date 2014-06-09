Конфликт на парковке ТЦ на проспекте Энгельса обернулся уголовным делом

На месте задержали четверых мужчин в возрасте от 34 до 42 лет, находившихся в состоянии опьянения.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта на стоянке торгового центра в Выборгском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 октября в полицию поступили сведения о драке на проспекте Энгельса. На месте задержали четверых мужчин в возрасте от 34 до 42 лет, находившихся в состоянии опьянения.

Потасовка случилась на почве неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ.

