Дорожный конфликт между водителями Mercedes и Kia на Выборгском шоссе закончился дракой

Виновник привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В ходе дорожного конфликта на Выборгском шоссе произошла драка. Виновник задержан, рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

В начале текущей недели 23-летний водитель автомобиля Mercedes предположил, что 26-летний владелец Kia, выезжая из дворовой территории, не предоставил ему преимущества в движении. Тогда управлявший "немцем" перешел к рукоприкладству.

Происшествие, запечатленное на видео, вызвало общественный резонанс. Личность агрессора установили, он был доставлен в 58-й отдел полиции. Мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Сотрудники полиции обращают внимание, что подобное поведение недопустимо и влечет за собой административную, а в некоторых случаях, и уголовную ответственность. Пресс-служба Госавтоинспекции

Ранее на Piter.TV: охранник вступил в конфликт с применением "травмата" и перцового баллончика на проспекте Большевиков.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти