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Видео: пешеход ударил "БМВ" кулаком на улице Чапаева

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Реакция водителя не заставила себя долго ждать.

Пешеход решил ударить по боковому зеркалу иномарки на пешеходном переходе, после чего между ним и водителем произошел конфликт на улице Чапаева. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина вместе со своим приятелем переходит дорогу по "зебре" и неожиданно бьет рукой по машине. Возможно, пешехода разозлило, что машина не остановилась перед пешеходным переходом. После удара по боковому окну водитель "БМВ" остановился сразу после перехода и вышел из машины. В агрессивной форме он начал высказывать приятелям свои претензии. До драки, похоже, все же не дошло. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что велосипедист впал в кому после ДТП на пешеходном переходе на Энгельса. 

Видео: Piter.TV

Теги: видео, конфликт, пешеходный переход
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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