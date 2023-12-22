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По факту конфликта с участием 16-летнего подростка на Лиговском проспекте проводится проверка
Вчера, 23:20
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По факту конфликта с участием 16-летнего подростка на Лиговском проспекте проводится проверка

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 28 января в Центральном районе произошла драка с участием 16-летнего подростка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

У дома 54 по Лиговскому проспекту между тремя горожанами произошел конфликт, переросший в драку. Прибывший на место наряд полиции доставил в отдел двух мужчин в возрасте 30 и 33 лет, 16-летнего петербуржца, который обратился с заявлением об избиении. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства конфликта и роль каждого из участников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Понтонном росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который избил жену во время бытовой ссоры.

Фото: Piter.TV

Теги: драка на лиговском проспекте, петербургская полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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