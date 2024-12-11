В ходе конфликта на Октябрьской набережной подросток получил ножевое ранение

Конфликт случился из-за неудачной шутки одного из ребят.

Полицейские проводят проверку по факту конфликта между подростками, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 января в полицию Невского района поступила информация о конфликте между подростками около дома 90/5 по Октябрьской набережной. В ходе ссоры один из ее участников был ранен ножом.

На месте забрали в отдел 15-летнюю девушку, двоих ее братьев в возрасте 11 и 12 лет, 14-летнего знакомого. Туда же вызвали и законных представителей подростков. Еще одного участника конфликта, 16-летнего юношу, с резаной раной руки передали медикам.

Предварительно, конфликт случился из-за неудачной шутки одного из ребят, которая задела девушку из многодетной семьи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в квартире на Октябрьской набережной петербуржец ударил товарища ножом.

Фото: Piter.TV