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Иностранцы устроили конфликт и били посуду в ресторане на Кораблестроителей
Сегодня, 9:02
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nadezhda_sib

Иностранцы устроили конфликт и били посуду в ресторане на Кораблестроителей

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Несколько человек пострадали.

Граждане иностранного государства устроили конфликт в ресторане на Кораблестроителей. Официант обратился в полицию, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 19-го октября около двенадцати часов. Нарушители спокойствия били посуду, однако после приезда правоохранителей успокоились. Сотрудники скорой помощи госпитализировали из заведения с различными телесными повреждениями троих мужчин из Восточной Азии в возрасте от 19 до 26 лет, они прибыли в Петербург на учебу. Двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нетрезвого мужчину подстрелили во время конфликта в кафе на Варшавской. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: госпитализация, конфликт, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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