Нетрезвого мужчину подстрелили во время конфликта в кафе на Варшавской

Вечером 19 октября в полицию поступила информация о драке в кафе на Варшавской улице. Один из участников потасовки получил пулю в грудь. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Конфликт начался около 20:40. Раненого в состоянии средней степени тяжести увезли в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, кафе закрыли. Врачи нашли у нетрезвого мужчины рану грудной клетки и острое отравление этанолом.
Полиция изъяла с места происшествия гильзу из желтого металла.
Ранее мы писали, что в Петербурге выселили незаконные хостелы и кафе из городских помещений.
Фото: pixabay.com
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