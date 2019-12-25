В Петербурге выселили незаконные хостелы и кафе из городских помещений

Общая задолженность нарушителей перед городом составила около 5 млн рублей.

В Петербурге за неделю освободили 11 городских помещений, в которых незаконно находились кафе, магазин, хостел, центр по предоставлению бытовых услуг, салон красоты и тату-салон. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом города.

Некоторое время назад владельцам всех этих заведений выдали уведомления с требованием добровольно освободить занимаемые помещения. Однако в установленные сроки объекты были освобождены частично.

В частности, тату-салон размещался в помещении площадью 84 квадратных метров на Пушкинской улице, на цокольном этаже доходного дома А. П. Рот, являющегося объектом культурного наследия. Около 130 квадратных метров делили между собой мастерская, выставочный зал и офис на Греческом проспекте. Помещение на Малой Садовой улице площадью 50 квадратов использовал хостел. В здании, где когда-то был ресторан "К.П. Палкин", на Владимирском проспекте незаконно оборудовали склад площадью 45 квадратных метров. Общая задолженность нарушителей перед городом составила около 5 млн рублей.

Ранее мы писали, что за 10 лет в Петербурге планируют ввести 31,6 млн кв. метров жилья.

Фото: gov.spb.ru