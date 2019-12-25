За 10 лет в Петербурге планируют ввести 31,6 млн кв. метров жилья

Годовой показатель по строительству удалось снизить до "золотой" середины.

Властям Петербурга удалось договориться с Минстроем РФ о снижении ежегодных объемов строительства жилья в городе. Об этом заявил вице-губернатор Николай Линченко на конференции "Новые реалии петербургского девелопмента", сообщается на сайте Смольного.

Изначально по нацпроекту "Жилье и городская среда" в городе должны были строить 5,5 млн квадратных метров жилья в год. Однако этот объем был катастрофичен для рынка из-за нагрузки на инженерную и транспортную инфраструктуру.

В результате власти города договорились о снижении показателя до 3,047 млн квадратов жилья в год. По словам Линченко, это стало "золотой" серединой, которая устраивает рынок. Кроме того, в адрес Минстроя направлено письмо с предложением установить на период 2020-2030 гг. общий объем строительства жилья 31,597 млн квадратных метров. Планируется, что в Петербурге к 2030 году показатель обеспеченности населения жильем составит 27,34 квадратных метров на человека, вместо текущих 26,2 квадратов.

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