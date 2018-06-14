В Петербурге откроется еще одно отделение дневного пребывания для детей-инвалидов

Подобная социальная служба несколько лет работает в Центре социальной помощи семье и детям.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что в Петербурге откроют еще одно отделение дневного пребывания для детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

В Северной столbце завершается строительство жилого дома 19/23 по Нейшлотскому проспекту. Отмечается, что в нежилых помещениях на первом этаже разместят отделение дневного пребывания для детей от 0 до 18 лет. Планируется, что оно будет включать группу краткосрочного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Их возраст составит от 0 до 3-х лет.

В этом центре родители смогут оставлять на несколько часов ребенка под присмотром квалифицированных сотрудников.

Ранее мы сообщали о том, что мокрый снег и дожди пройдут в Петербурге 19 октября.

Фото:pixabay