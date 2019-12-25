  1. Главная
Конфликт из-за выгула собак в центре Петербурга завершился стрельбой
Сегодня, 10:31
Оппонент выстрелил два раза и скрылся, пострадавшего госпитализировали.

Полиция Центрального района задержала стрелка из "травмата" на выгуле собак. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 7 августа правоохранителям поступила информация о конфликте со стрельбой на 9-й Советской улице. На месте обнаружили 36-летнего заявителя с ранением ноги. Оппонент выстрелил два раза и скрылся, пострадавшего госпитализировали. 

На Мытнинской улице поймали 40-летнего подозреваемого, его увезли в отдел для разбирательства. Мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ, травматический пистолет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что двух прохожих обстреляли неизвестные на Ленинском проспекте и улице Крыленко. 

Фото: Piter.TV 

