Конфликт из-за выгула собак в центре Петербурга завершился стрельбой

Полиция Центрального района задержала стрелка из "травмата" на выгуле собак. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 7 августа правоохранителям поступила информация о конфликте со стрельбой на 9-й Советской улице. На месте обнаружили 36-летнего заявителя с ранением ноги. Оппонент выстрелил два раза и скрылся, пострадавшего госпитализировали.

На Мытнинской улице поймали 40-летнего подозреваемого, его увезли в отдел для разбирательства. Мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ, травматический пистолет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV