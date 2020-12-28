Союз журналистов Петербурга и другие некоммерческие организации продолжат работать в Доме журналиста

Стало известно о разрешении конфликта, который начался в феврале этого года.

Руководству АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" и журналистским некоммерческим организациям, которые располагаются в Доме журналиста на Невском проспекте, 70, удалось прийти к соглашению.

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти, Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России, Ассоциация СМИ Северо-Запада и Санкт-Петербургая Лига журналистов смогут продолжить пользоваться всеми ресурсами, которые есть в Домжуре.

При этом стороны официально сняли ранее возникавшие противоречия в плане использования журналистскими НКО помещений Дома журналиста. говорится в сообщении АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки".

Работу в Доме журналиста планируют активизировать, задействовать все ресурсы в полной мере. Некоторое время она проходила с ограничениями, в том числе из-за пандемии.

По словам директора АНО Андрея Ильина, все четыре руководителя журналистских организаций поддержали курс на развитие Дома. Стороны будут вместе работать над тем, чтобы он и далее оставался настоящим домом всех журналистов города.

Напомним, в феврале 2021-го года стало известно о том, что региональный Союз журналистов попросили покинуть все помещения в Доме журналистов, кроме одного. При этом договор был заключен в 2017-м году на 10 лет.

Фото: Piter.TV