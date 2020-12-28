Союз журналистов Петербурга и области попросили покинуть помещения Дома журналиста на Невском

Союз вел свою деятельность в Доме журналиста с 1975-го года.

Руководство Дома журналиста попросило Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти освободить все помещения, кроме одного, в здании на Невском, 70. В правлении АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" объяснили это тем, что ранее принятое решение о предоставлении в пользование Союза помещений на безвозмездной основе является юридически неправомерным.

Покинуть помещения необходимо будет до 24 февраля. По словам пресс-службы Союза, в 2017-м году с АНО был заключен договор, по которому он мог там располагаться в течение 10 лет.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, председатель Союза журналистов Петербурга и области Людмила Фомичева направила мотивированное письмо председателю правления АНО Владимиру Рябоволу.

Союз журналистов размещается в Доме журналиста с 1975-го года.

Фото: Piter.TV