Фасад Дома журналиста на Невском проспекте украсила новая подсветка

На здании смонтировано 26 светодиодных приборов.

Новая архитектурно-художественная подсветка украсила фасад Дома журналиста, который расположен на Невском проспекте, 70. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 25 декабря.

На здании смонтировано 26 светодиодных приборов. Установка стала элементом дизайна, она не нарушает архитектурную целостность объекта.

Художественную подсветку на Доме журналиста впервые смонтировали в 2000-х годах. С 2005-го Невский проспект – первая улица в мире, где более 100 фасадов на протяжении 3 км получили единое световое оформление. Спустя время установка Дома журналиста износилась, ее пришлось демонтировать.

Ранее мы рассказывали о том, что в День энергетика Троицкий мост и мост Бетанкура засияли синевой.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга