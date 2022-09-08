Фасад Дома журналиста на Невском проспекте украсила новая подсветка

Новая архитектурно-художественная подсветка украсила фасад Дома журналиста, который расположен на Невском проспекте, 70. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 25 декабря.
На здании смонтировано 26 светодиодных приборов. Установка стала элементом дизайна, она не нарушает архитектурную целостность объекта.
Художественную подсветку на Доме журналиста впервые смонтировали в 2000-х годах. С 2005-го Невский проспект – первая улица в мире, где более 100 фасадов на протяжении 3 км получили единое световое оформление. Спустя время установка Дома журналиста износилась, ее пришлось демонтировать.
Ранее мы рассказывали о том, что в День энергетика Троицкий мост и мост Бетанкура засияли синевой.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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