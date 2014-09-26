В Доме журналиста прошла конференция патриотического движения "Вечно живые"

До введения коронавирусных ограничений участники МОПД проводили ежегодное шествие "Марш памяти и славы".

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Город находился в кольце фашистских захватчиков 900 дней. В честь памятной даты в Северной столицы проходит немало патриотических акций и мероприятий. Так, в Доме журналиста на Невском проспекте состоялась конференция "Связь времен: блокадный Ленинград, современность и будущее", организованная Межрегиональным общественным патриотическим движением "Вечно живые". Накануне активисты движения обсудили представителями СМИ планы на дальнейшую деятельность. Об этом сообщил Spb.aif.ru.

Известно, что "Вечно живые" проводили ежегодное шествие "Марш памяти и славы" 8 сентября с участием ветеранов, защитников блокадного Ленинграда, школьников, юнармейцев, кадетов и студентов. В 2022-ом шествие не состоится в связи с антикоронавирусными ограничениями.

Мы проведем конференцию, которая объединит жителей блокадного Ленинграда, ветеранов Великой Отечественной войны, общественных деятелей, руководителей общественно-патриотических движений, молодежных организаций, ученых и исследователей. В ходе работы предполагается рассмотреть широкий круг вопросов. В том числе сохранения памяти о блокаде Ленинграда и подвиге российского народа. Федор Туркин, председатель совета МОПД "Вечно живые"

По словам зампредседателя МОПД, члена городского Совета ветеранов Ирины Зимневой, в конференции предусмотрено 2 части – дискуссионная и концертная, в которой свои выступления для ветеранов приготовили коллективы и исполнители.

Ранее мы сообщили о том, что театр "Комик-Трест" открывает новый сезон спектаклем "900 хлопьев снега".

Фото: Движение "Вечно живые"