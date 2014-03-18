Театр "Комик-Трест" открывает новый сезон спектаклем "900 хлопьев снега"

В 81-ю годовщину начала блокады Ленинграда Piter.TV поговорил с режиссёром постановки Татьяной Сидоровой, узнав, как зарождался сценарий, и каким образом удалось объединить музейное, театральное и кинопространство в единую картину.

В конце сентября петербургские зрители смогут увидеть спектакль "900 Хлопьев Снега", посвящённый блокадным страницам истории Северной столицы. Примечательно, что совместный проект театра "Комик-Трест" и Музея обороны и блокады Ленинграда (на территории последнего и будет разворачиваться сюжет) объединит в себе элементы экспериментальной постановки и кино-действия. Piter.TV узнал подробности у режиссёра спектакля Татьяны Сидоровой.

Премьера постановки состоялась ещё в прошлом году. В центре фабулы – история девочки Яси, дом которой не устоял под фашистскими обстрелами. Волею судьбы она переезжает в чужую квартиру и остаётся там одна. Обстановка совсем не похожа на привычную, но теперь мир маленькой георини мир строится вокруг нового дома. Яся с интересом исследует окружающее её пространство, предметы и игрушки, пока мама уходит на работу, чтобы прокормить семью.

Как отмечает Татьяна Сидорова, идея создать постановку о блокаде принадлежит заслуженной артистке России Наталии Фиссон. События, на которые взрослые смотрят трагически, намеренно показаны от лица ребёнка. Перед утверждением сценария, авторам постановки необходимо было найти площадку, передающую непосредственный, "живой" взгляд:

Первое место, куда мы ринулись за материалами – это Музей обороны и блокады Ленинграда. Когда мы ознакомились с площадкой, у меня возникла идея использовать окна в качестве мультимедийного пространства. Мы предложили руководству поставить спектакль. Музей очень активно отозвался: сотрудники помогли в подборе материалов, рассказали много историй, которые в дальнейшем стали эпизодами в действии и вдохновением для основы сценария. Татьяна Сидорова, режиссёр спектакля "900 Хлопьев Снега"

Весь реквизит, используемый в спектакле, является увеличенными копиями предметов блокадного времени. С ними создателей познакомили музейные сотрудники. Они же посвятили режиссера в некоторые исторические детали, например – рассказали о том, что в блокадное время лишённых жилья людей заселяли в освободившиеся квартиры, которые остались после погибших или уехавших в эвакуацию.

Сидорова подчеркнула, что от других проектов "900 Хлопьев Снега" отличается интегрированным в историю видеоконтентом. Мультимедийная часть воплощена при помощи 5-ти окон музея, каждое из которых достигает 4,5 м в высоту. На импровизированных экранах происходит настоящее кинодейство, демонстрирующее события за окном квартиры. В частности, зрители увидят маму Яси, которую сыграла сама Наталия Фиссон. Роль главной героини по-прежнему исполняет Татьяна Пестова.

В ближайшее время спектакль можно будет увидеть 27 и 28 сентября.

Видео: ВКонтакте / Театр "Комик-Трест"