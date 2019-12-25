  1. Главная
У петербуржца конфисковали Volkswagen за пьяное вождение по решению суда
Сегодня, 15:45
От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Прокуратура Невского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом рассказали 10 октября в надзорном ведомстве. 

В июне фигурант сел за руль машины Volkswagen Polo в состоянии опьянения, его остановили на Народной улице. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Он уже был привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение. 

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 1,5 года. А автомобиль конфискован в доход государства. 

Ранее на Piter.TV: пьяный водитель протаранил припаркованные машины на Маршала Казакова. 

Фото: Piter.TV 

