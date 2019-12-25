У пьяного водителя конфисковали автомобиль в Московском районе

К виновнику были применены строгие меры: ему назначили 300 часов обязательных работ и лишили право управления транспортными средствами сроком на два года.

Прокуратура Московского района поддержала обвинение против 42-летнего жителя, который был признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Инцидент произошёл 9 января 2026 года. Сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину за рулём автомобиля Dacia у дома на Пулковском шоссе. Проверка подтвердила, что водитель находился в нетрезвом виде.

По решению суда, помимо основного наказания, к виновнику были применены строгие меры: ему назначили 300 часов обязательных работ и лишили право управления транспортными средствами сроком на два года. Автомобиль "Dacia" конфискован в доход государства.

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Фото: Piter.TV