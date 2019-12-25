У пьяного водителя конфисковали автомобиль в Московском районе

Прокуратура Московского района поддержала обвинение против 42-летнего жителя, который был признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.
Инцидент произошёл 9 января 2026 года. Сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину за рулём автомобиля Dacia у дома на Пулковском шоссе. Проверка подтвердила, что водитель находился в нетрезвом виде.
По решению суда, помимо основного наказания, к виновнику были применены строгие меры: ему назначили 300 часов обязательных работ и лишили право управления транспортными средствами сроком на два года. Автомобиль "Dacia" конфискован в доход государства.
Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском районе питбайк столкнулся с мопедом: пострадали 2 подростка.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все