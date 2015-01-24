По решению суда у петербуржца конфисковали авто за пьяное вождение

Мужчину останавливали в нетрезвом виде дважды.

Прокуратура Невского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщили 25 августа в надзорном ведомстве.

Установлено, что водитель, будучи подвергнутым ранее административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в апреле управлял автомобилем Hyundai Solaris в нетрезвом виде. Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции, и он вновь отказался от прохождения освидетельствования.

Суд признал горожанина виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению машиной на 2,5 года. Помимо этого, в соответствии с п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ иномарку конфисковали и обратили в доход государства.

Фото: Piter.TV