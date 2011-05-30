IT-специалисты определили формулу "большой идеи" в Петербурге

В Северной столице с 17 по 18 ноября прошла II Технологическая конференция "Импульс Т1".

В рамках ежегодной конференции "Импульс Т1" в Санкт-Петербурге состоялась пленарная дискуссия на тему "Формула идеи: как современные инженеры меняют мир", – рассказали в пресс-службе организатора события – компании "Холдинг Т1".

Во время мероприятия эксперты и специалисты в области цифровых технологий затронули вопросы создания и внедрения инноваций, а также обсудили перспективы развития IT-разработок. Отдельное место заняло рассуждение о роли креативного подхода в современном инженерном деле.

Технологическое творчество предполагает междисциплинарный подход, дающий специалисту возможность самостоятельного поиска идеи и решения. Невозможно заставить сотрудников изобретать, важно создавать условия для реализации их потенциала. Именно поэтому мы интегрируем обучение искусству, дизайну и культуре в программы технического образования. Связь творчества и инженерии является принципиально важной для создания инновационных решений. Сергей Салкуцан, директор Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив

На повестке дня также оказался вопрос формирования новаторской корпоративной культуры в инженерных предприятиях, для которой необходимо формирование и внедрение новой системы мотивации сотрудников, а также предоставление достаточного объема ресурсов для профессиональной реализации.

Генерация "больших идей" является драйвером создания потока инноваций в компании. Поэтому корпоративная культура должна не только поощрять открытия и изобретения, но и культивировать их, широко освещая яркие проекты и рассказывая про успешных инженеров-новаторов и корпоративных предпринимателей. Не менее важно создавать пространство, где специалисты могут экспериментировать, проверять гипотезы, ошибаться – и снова творить. Для этого мы запустили акселератор Т1 Основатель, где любой сотрудник может представить и реализовать идею, направленную на оптимизацию бизнеса и разработку новых продуктов. Алексей Фетисов, генеральный директор IT-холдинга Т1

Прочие спикеры на конференции отметили важность роли инженерного образования в формировании "больших идей", а также порассуждали о пользе инновационных функций искусственного интеллекта в сфере безопасности населения. В частности, на пленарной дискуссии упомянули помощь ИИ, которые используют в спасательных операциях МЧС.

Ранее сообщалось, что в Петербурге определят лучшего российского сварщика 2024 года.

Фото: ВКонтакте / Импульс Т1