В Петербурге определят лучшего российского сварщика 2024 года

Всероссийский конкурс профессионального мастерства пройдет 26 и 27 ноября.

Во вторник и среду на площадках СРО Ассоциации "Национальное Агентство Контроля Сварки" в Петербурге состоится Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший сварщик 2024". За первенство в соревновании будут биться победители локальных конкурсов, проходивших в течении года, – рассказали в Медиацентре Санкт-Петербурга.

Данные соревнования – самые крупные по масштабам вовлеченности профессиональных кадров за последние годы. Участие в них примут 138 сварщиков из 67 регионов страны.

Участники продемонстрируют свое мастерство в 4 номинациях: Дуговая сварка плавящимся покрытым электродом, Дуговая сварка плавящимся электродом в защитном газе, Дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе и Сварка нагретым инструментом.

Победителей определят 28 ноября на Международном форуме-выставке "Российский промышленник 2024". Призовой фонд соревнований составляет 4 млн рублей. По итогам конкурса организаторы сформируют Национальную сборную сварщиков России для участия в зарубежных конкурсах.

Ранее мы сообщали, что специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" начали реконструкцию тепломагистрали "Полюстровская".

Фото: Национальное Агентство Контроля Сварки