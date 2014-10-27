Успеть до субботы: на 23 сентября прогнозируют конец света

Американский нумеролог вычислил точную дату конца света. По его словам, 23 сентября Земля перестанет существовать.

Конец света настанет уже завтра, в субботу 23 сентября. Об этом сообщает американский нумеролог Дэвид Мид. Напомним, что "точных" дат Апокалипсиса у нумеролога было несколько.

Дэвид Мид считает, что Земля рухнет от столкновения с планетой Нибиру. Об этой таинственной планете знают из мифологии шумеров. Известно, что там жили божества Аннунаки. В течение всего 20-го века миф о Нибиру поддерживали многие эзотерики. По их версии, Нибиру считается девятой планетой Солнечной системы, а вращается она по вытянутой орбите. С каждым вращением эта планета становится ближе к Земле, от чего происходили войны, стихийные бедствия и другие неприятные вещи.

В 2017 году по данным конспирологов планета Нибиру должна пройти максимально близко с Землей, перекрыв собой Солнце. Изучай библейские писания, американский нумеролог вычислил точную дату Апокалипсиса. Кроме того, Дэвид Мил подчеркивает, что за последнее время произошло множество стихийных бедствий, что подтверждает близость конца света. Также он отмечает, что людям об этом не говорят, чтобы избежать лишней паники и тревожности.

Стоит отметить, что официальная наука отрицает существование таинственной планеты Нибиру.