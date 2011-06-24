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Петербургского кондуктора задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки
Сегодня, 9:58
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Петербургского кондуктора задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки

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Они общались через соцсеть.

Полицейские задержали 37-летнего кондуктора в Невском районе. Он подозревается в изнасиловании 12-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отец потерпевшей обратился в полицию 18-го марта. Мужчина рассказал, что неизвестный гражданин неоднократно совершал половое сношение с его ребенком в период с июня по сентябрь 2021 года. Девочка общалась с ним через социальную сеть. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Подозреваемого задержали 20 марта у дома №2 по проспекту Елизарова. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полицейские раскрыли групповое изнасилование, совершенное 30 лет назад в Парке Победы. 

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv

Теги: изнасилование, кондуктор, педофил
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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