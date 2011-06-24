Петербургского кондуктора задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки

Они общались через соцсеть.

Полицейские задержали 37-летнего кондуктора в Невском районе. Он подозревается в изнасиловании 12-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отец потерпевшей обратился в полицию 18-го марта. Мужчина рассказал, что неизвестный гражданин неоднократно совершал половое сношение с его ребенком в период с июня по сентябрь 2021 года. Девочка общалась с ним через социальную сеть. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Подозреваемого задержали 20 марта у дома №2 по проспекту Елизарова.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полицейские раскрыли групповое изнасилование, совершенное 30 лет назад в Парке Победы.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv