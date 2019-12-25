Полицейские раскрыли групповое изнасилование, совершенное 30 лет назад в Парке Победы

Полицейские раскрыли групповое изнасилование, которое было совершено почти 30 лет в Парке Победы. Об этом стало известно Piter.tv.
Группа мужчин 12 июля 1992 года в Парке Победы (Московский проспект) изнасиловала девушку, которой на тот момент было 26 лет. Было возбуждено уголовное дело, но виновных не нашли.
Недавно удалось установить причастность к данному преступлению мужчины 1974 года рождения. Однако, он умер в 2004 году. Пострадавшая по фотографии опознала своего обидчика. Его привлекли в качестве обвиняемого по данному уголовному делу.
Также ранее петербурженка обвинила мужа в инцесте.
Фото: Piter.tv
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Как (на тот момент) 18 летний парень, мог быть дважды судим?