Полицейские раскрыли групповое изнасилование, совершенное 30 лет назад в Парке Победы

Однако один из подозреваемых скончался еще в 2004 году.

Полицейские раскрыли групповое изнасилование, которое было совершено почти 30 лет в Парке Победы. Об этом стало известно Piter.tv.

Группа мужчин 12 июля 1992 года в Парке Победы (Московский проспект) изнасиловала девушку, которой на тот момент было 26 лет. Было возбуждено уголовное дело, но виновных не нашли.

Недавно удалось установить причастность к данному преступлению мужчины 1974 года рождения. Однако, он умер в 2004 году. Пострадавшая по фотографии опознала своего обидчика. Его привлекли в качестве обвиняемого по данному уголовному делу.

Также ранее петербурженка обвинила мужа в инцесте.

Фото: Piter.tv