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Полицейские раскрыли групповое изнасилование, совершенное 30 лет назад в Парке Победы
Сегодня, 9:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские раскрыли групповое изнасилование, совершенное 30 лет назад в Парке Победы

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Однако один из подозреваемых скончался еще в 2004 году.

Полицейские раскрыли групповое изнасилование, которое было совершено почти 30 лет в Парке Победы. Об этом стало известно Piter.tv.

Группа мужчин 12 июля 1992 года в Парке Победы (Московский проспект) изнасиловала девушку, которой на тот момент было 26 лет. Было возбуждено уголовное дело, но виновных не нашли.

Недавно удалось установить причастность к данному преступлению мужчины 1974 года рождения. Однако, он умер в 2004 году. Пострадавшая по фотографии опознала своего обидчика. Его привлекли в качестве обвиняемого по данному уголовному делу.

Также ранее петербурженка обвинила мужа в инцесте.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, парк победы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Рябов Сергей
Сегодня 11:09

Как (на тот момент) 18 летний парень, мог быть дважды судим?

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