Петербурженка обвинила мужа в инцесте

Она узнала от 13-летней дочери, что с февраля по март до нее домогался собственный отец.

Петербурженка обвинила своего 45-летнего мужа в инцесте, который длился больше месяца. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина, проживающая на улице Бабушкина, обратилась в полицию с заявлением 17 марта. Она узнала от 13-летней дочери, что с февраля по март до нее домогался собственный отец.

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело. У пары также есть пятилетний сын.

Ранее в Шушарах задержали мужчину, который приставал к 12-летней школьнице в маршрутке.

Фото: Piter.tv