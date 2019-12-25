Петербурженка обвинила мужа в инцесте

Петербурженка обвинила своего 45-летнего мужа в инцесте, который длился больше месяца. Об этом стало известно Piter.tv.
Женщина, проживающая на улице Бабушкина, обратилась в полицию с заявлением 17 марта. Она узнала от 13-летней дочери, что с февраля по март до нее домогался собственный отец.
Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело. У пары также есть пятилетний сын.
Ранее в Шушарах задержали мужчину, который приставал к 12-летней школьнице в маршрутке.
Фото: Piter.tv
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