В Петербурге мигрант приставал к 12-летней школьнице в маршрутке

Полицию вызвали пассажиры.

Мигрант приставал к 12-летней девочке в маршрутке К-3 на глазах у пассажиров. Инцидент произошел накануне вечером. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел, когда маршрутка проезжала по Вилеровскому переулку. Полицию вызвали пассажиры общественного транспорта. Правоохранители задержал 43-летнего уроженца Узбекистана, у которого не было регистрации на территории РФ.

Позже в полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей.

Ранее в Петербурге задержали автора порнороликов с детьми из Белоруссии.

Фото: Piter.tv