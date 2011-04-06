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В Петербурге мигрант приставал к 12-летней школьнице в маршрутке
Сегодня, 10:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мигрант приставал к 12-летней школьнице в маршрутке

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Полицию вызвали пассажиры.

Мигрант приставал к 12-летней девочке в маршрутке К-3 на глазах у пассажиров. Инцидент произошел накануне вечером. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел, когда маршрутка проезжала по Вилеровскому переулку. Полицию вызвали пассажиры общественного транспорта. Правоохранители задержал 43-летнего уроженца Узбекистана, у которого не было регистрации на территории РФ.

Позже в полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей.

Ранее в Петербурге задержали автора порнороликов с детьми из Белоруссии.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мигрант
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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