В Петербурге задержали автора порнороликов с детьми из Белоруссии

Задержанный въехал на территорию РФ 4 марта.

В центре Петербурга задержали находящегося в федеральном розыске гражданина Республики Беларусь. Об этом стало известно Piter.tv.

Около часа ночи 15 марта у дома № 7 по набережной Обводного канала полицейские остановили 22-летнего молодого человека. Он был объявлен в федеральный розыск, как скрывшийся от суда по делу о вовлечение в занятие проституцией. Также его подозревают в изготовлении и распространении порнографии с изображением несовершеннолетнего.

Задержанный въехал на территорию РФ 4 марта, после чего встал на миграционный учёт.

В конце 2021 года петербуржца заподозрили в создании детского порно с участием сына.

Фото: Piter.tv