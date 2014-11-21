Петербуржца подозревают в создании детского порно с участием сына

Подозреваемый был задержан еще в августе этого года.

Задерженного в августе петербуржца заподозрили в изготовлении порнографических материалов с участием сына. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В августе 45-летнего П. задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.

В результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий, в условиях СИЗО, было установлено, что П. с целью изготовления порнографических материалов с участием своего сына, 2013 года рождения, производил фото и видеосъемку порнографического характера. При этом он совершал иные действия сексуального характера в отношении мальчика, используя камеру своего мобильного телефона.

Возбуждено уголовное дело по факту изготовления порнографических материалов. П. был неоднократно судим.

В мае еще одного петербуржца, обвиняемого в обороте детского порно, отправили в СИЗО на два месяца.

Фото: Piter.tv