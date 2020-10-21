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Петербуржца, обвиняемого в обороте детского порно, отправили в СИЗО на два месяца
Сегодня, 18:09
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nadezhda_sib

Петербуржца, обвиняемого в обороте детского порно, отправили в СИЗО на два месяца

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Мужчина прислал фотографии незнакомой женщине.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, который обвиняется в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетнего. Об этом 22 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Роман Хотеев переслал интимные фотографии в Telegram другому человеку ночью 20-го мая. На следующий день мужчину задержали, а сегодня предъявили обвинение.

Посудимый возражал против стражи, так как, по его словам, не планирует скрываться от следствия и обещает сотрудничать. Он останется под стражей до 20 июля 2021 года. 

Напомним, 12 мая в полицию обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что некий незнакомец в сети предложил ей совершить развратные действия в отношении двухлетней девочки и скинул фотографии ребенка.

Фото: Piter.TV

Теги: арест, распространение порнографических материалов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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