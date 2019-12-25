На фасад памятника на Кронверкской незаконно разместили кондиционеры и окна

Здание "Доходный дом Первого Российского страхового общества" является объектом культурного наследия.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия.

По информации надзорного ведомства, здание "Доходный дом Первого Российского страхового общества" на Кронверкской улице является объектом культурного наследия. Дом находится в управлении товарищества собственников жилья "Матвеевское". Со стороны дворового фасада, без согласования с уполномоченным органом, заложены оконные проемы с металлическими решетками, а еще установлены наружные блоки кондиционеров.

Прокурор внес представление в адрес председателя правления ТСЖ, сейчас оно находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролируется.

Ранее на Piter.TV: прокуратура выявила нарушения при эксплуатации картинга на Культуры.

Фото: "Яндекс.Карты"