Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации картинга на Культуры

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности при оказании спортивно-развлекательных услуг.

По данным надзорного ведомства, на проспекте Культуры без прохождения обязательной государственной регистрации эксплуатируется картинг. Услугами в том числе пользуются дети. Нарушения создают угрозу жизни и здоровью.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Материалы направлены в Гостехнадзор города для принятия мер.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга добивается выплаты в 185 тыс. рублей пенсионерке, квартиру которой затопило.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)