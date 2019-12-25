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Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации картинга на Культуры
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Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации картинга на Культуры

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Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности при оказании спортивно-развлекательных услуг. 

По данным надзорного ведомства, на проспекте Культуры без прохождения обязательной государственной регистрации эксплуатируется картинг. Услугами в том числе пользуются дети. Нарушения создают угрозу жизни и здоровью. 

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Материалы направлены в Гостехнадзор города для принятия мер. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга добивается выплаты в 185 тыс. рублей пенсионерке, квартиру которой затопило. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: картинг, проспект культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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