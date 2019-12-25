Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации картинга на Культуры

Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности при оказании спортивно-развлекательных услуг.
По данным надзорного ведомства, на проспекте Культуры без прохождения обязательной государственной регистрации эксплуатируется картинг. Услугами в том числе пользуются дети. Нарушения создают угрозу жизни и здоровью.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Материалы направлены в Гостехнадзор города для принятия мер.
Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга добивается выплаты в 185 тыс. рублей пенсионерке, квартиру которой затопило.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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