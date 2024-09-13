Концерт группы PIZZA на фестивале ROOF FEST

Группа PIZZA — огромный и безграничный мир эмоций и искренности, который уже пятнадцать лет покоряет сердца слушателей. Не пропустите выступление любимой группы на главной крыше летнего Петербурга!
PIZZA знают и любят все, кто ценит в музыке особый мелодизм, узнаваемый и греющий душу вокал, и стихи, которые стали символами поколения. "Оружие", "Улыбка", "Лифт" и другие хиты группы стали настоящей классикой. Под эти песни люди проводят самые счастливые моменты своей жизни и ностальгируют, переживая их заново.
Свежие треки PIZZA также находят отклик у публики и мгновенно становятся классикой, которую слушатели хором поют на концертах вместе с группой.
Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST
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