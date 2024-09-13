Концерт группы PIZZA на фестивале ROOF FEST

Для зрителей старше 6 лет. Запуск гостей с 18:30, начало в 20:00.

Группа PIZZA — огромный и безграничный мир эмоций и искренности, который уже пятнадцать лет покоряет сердца слушателей. Не пропустите выступление любимой группы на главной крыше летнего Петербурга!

PIZZA знают и любят все, кто ценит в музыке особый мелодизм, узнаваемый и греющий душу вокал, и стихи, которые стали символами поколения. "Оружие", "Улыбка", "Лифт" и другие хиты группы стали настоящей классикой. Под эти песни люди проводят самые счастливые моменты своей жизни и ностальгируют, переживая их заново.

Свежие треки PIZZA также находят отклик у публики и мгновенно становятся классикой, которую слушатели хором поют на концертах вместе с группой.

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST